Andrea Legarreta y los escándalos más fuertes que ha enfrentado

La conductora ha sido protagonista de varios escándalos, en los cuales ha salido a defenderse tras las duras críticas por parte del público.

Debido al audio que difundió Alfredo Adame donde revela que Andrea Legarreta ha sido infiel a su esposo Eirk Rubín, además de que ella es quien manda en el programa Hoy, la conductora y su marido han salido a defenderse de las acusaciones. Sin embargo, este no ha sido el único que ha tenido que enfrentar, aquí algunos de los más polémicos y de los cuales se ha defendido.

Supuesto divorcio

Uno de los rumores que siempre ha rodeado el matrimonio entre la conductora y el cantante es su divorcio, pero ella siempre ha respondido de la siguiente manera,” Llevo 19 años casada con un señor que es un señor en toda la extensión de la palabra. Siempre he defendido la unión familiar, los valores”, ha comentado.

Diminutos traje de baño

En redes sociales hay personas que la critican por que a sus 48 años de edad suba fotografías donde luce diminutos bikinis, “Sí… Estoy en traje de baño… No… No me importa la edad que tengo… Sí… Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida… No… No me importa el qué dirán”, se ha defendido en Instagram.

Balacera Plaza Artz Pedregal

La conductora tiene un gimnasio en ese lugar, donde se registró un tiroteo, por el cual dejaron de acudir personas al centro comercial Artz Pedregal, afectando el negocio de Andrea y Erik, “Las personas que asisten al gimnasio no han asistido en estos días por cuestión de inseguridad, quieras o no siempre te cuestionas si volvería suceder”, reveló el cantante.

Economía

Sin duda el más sonado y polémico fue cuando Andrea Legarreta comentó que a los mexicanos no les afecta el hecho de que suba el precio del dólar. Más allá de las burlas que provocó el comentario, la conductora llegó a recibir amenazas de muerte, “Lo que es verdaderamente preocupante es el linchamiento que sobrepasó todas las proporciones. Han sido días duros, han puesto en mi boca palabras que NUNCA DIJE (se necesita ser MUY imbécil para pensar que el dólar no afecta la economía de México y JAMÁS afirmé que fuera una mención pagada) han alterado TODO y se me ha tratado como a un delincuente, hay AMENAZAS DE MUERTE a mí, a mis niñitas y mi familia, burlas y CALUMNIAS ABSURDAS a mi familia entera”, dijo.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de Quién.