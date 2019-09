Ana Brenda Contreras se retira de la actuación

La actriz tiene 15 años trabajando consecutivamente dentro del mundo de la actuación.

Un gran anunció dio Ana Brenda Contreras, la actriz comentó que hará una pausa en su carreta artística, uno de sus últimos proyectos donde trabajó fue en la segunda temporada de la serie Dynasty, que grabó en Estados Unidos, en el país solamente estuvo en los primeros capítulos también de la segunda temporada de la telenovela Por amar sin ley.

La actriz confesó que necesitaba un tiempo para dedicarse a su vida personal, ya que lleva 15 años trabajando y se siente cansada, por lo que ahora solamente elegirá un proyecto que que logre cumplir todas sus expectativas y que esté cien por ciento enamorada de él, “Yo no reniego de mi éxito, al contrario, estoy muy agradecida. Pero también creo que es valido decir que no he parado desde que tengo 15 años, nunca, ni un solo año”, dijo.

