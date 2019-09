Al estilo de EPN, Ricardo Arjona se disfraza para no ser reconocido

View this post on Instagram

No es ninguna payasada la bufanda en la cara. Cuando se nace en uno de los lugares más bellos del mundo ( Antigua Guatemala ) y el aprecio de la gente hace imposible que la puedas caminar como antes a cara destapada, justo como lo intenté minutos antes en otro mercado y terminamos un poco alborotados jajaja. En estos casos y con tal de no perderme nunca el placer, no queda más que jugar al disfraz. Mi hijo no se podía perder el atol de elote que le prometí ni los trucos del regateo con las vendedoras que incluyen un par de palabras en Kaqchikel . Decirles, no me des precio de gringo que soy Chapin casi me delata como siempre . Es todo parte del juego. Guatemala, el que no la conoce…….. se la pierde.