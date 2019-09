José Said Cabrera, elemento del conjunto Sub15 del Club Deportivo Veracruz, aseguró que a pesar del último resultado en casa, el equipo se mentaliza en revertir esto y pelear por los primeros puestos en busca de un boleto a liguilla.

El elemento del medio campo escualo comentó, “queremos pelear por la liguilla y estar en las primeras posiciones, confiamos todavía en alcanzar esos objetivos y poder meternos entre los ocho primeros y pelear por el título”.

Sobre el duelo ante los fronterizos, el jugador escualo comentó, “tenemos un partido muy importante para sumar, también sabemos que va a ser un partido difícil pero confiamos en que lo vamos a sacar adelante”.

Así mismo aseguró que ante Xolos, el equipo deberá salir a concentrado y sin excesos de confianza como le sucedió en el último encuentro en casa ante Puebla, “tenemos que estar más concentrados en el partido y el orden táctico”.

Además agregó que “en lo personal me he sentido muy bien porque he podido ayudar al equipo y en lo colectivo todos hemos puesto de nuestra parte para sacar esto adelante, nos hemos adaptado bien al estilo del profesor y esperamos sacar el resultado”.

-¿Cómo tomaron el resultado del encuentro del fin de semana?

“Lo tomamos mal porque teníamos el partido controlado y nos confiamos al meter los goles y nos venimos para abajo”.

-¿Ahora a dejar eso atrás y enfocarse en el siguiente compromiso?

“Tenemos un partido muy importante para sumar, también sabemos que va a ser un partido difícil pero confiamos en que lo vamos a sacar adelante”.

-¿Qué cambiar o qué corregir para poder lograr la victoria?

“Estar más concentrados en el partido y el orden táctico”.

-En lo personal ¿Cómo te has sentido con tu participación en el equipo?

“Me he sentido muy bien porque he podido ayudar al equipo y en lo colectivo todos hemos puesto de nuestra parte para sacar esto adelante”.

-¿Cómo tomó el grupo el trabajo con Alejandro Vela?

“Muy bien, nos hemos adaptado bien al estilo del profesor”.

-¿Cuál es el objetivo de este equipo Sub-15?

“Pelear la liguilla y estar en las primeras posiciones”.

-¿Confían en poder lograr esos objetivos?

“Claro, confiamos todavía en alcanzar esos objetivos y poder meternos entre los ocho primeros y pelear por el título”.

