El jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, Diego “Puma” Chávez, considera que en el último partido le faltó al equipo ser un poco más intenso y arriesgar un poco más, pues quizá esa podría ser la clave para poder volver a saborear un triunfo.

“Pues siento que en Santos hubo momentos que fuimos intensos, creo que le hace falta mucho al equipo, ser más intensos, tomar riesgos atrás, jugar al tú por tú, que a veces nos da miedo jugar al tú por tú pero la verdad ya no perdemos nada, ya tenemos 37 partidos que no hemos ganado y que más da salir y divertirte lo que sabemos hacer desde niño”, dijo en la zona mixta del estadio.

Y agregó, “no se han dado los resultados porque pues no se ha jugado tan bien, no aguantamos el ritmo del partido, tenemos ocasiones pero no las concretamos, las que tienen ellos nos las meten y pues así es el futbol y pues hay que darle vuelta a la página y ver el otro partido de diferente forma”.

Sobre su próximo rival el ‘Puma’ resaltó las características de los Diablos Rojos del Toluca, “si un equipo que juega al contragolpe, muy rápido, muy dinámico, y así tenemos que ser muy intensos porque no nos está alcanzando”.

El futbolista jarocho sabe de la problemática del equipo, pero prefiere cambiar el chip y de ánimo para enfocarse en el siguiente compromiso, “no es que me libere, pero hay que venir con otro ánimo, se perdió otra vez pero hay que venir darle vuelta a la página y trabajar más, porque si trabajaste bien en la semana y no te alcanzó entonces estás haciendo algo mal, tienes que trabajar al doble para que el domingo finalmente se dé una victoria”, finalizó.

