Receptor de Miami cae conmocionado por violento golpe

El receptor de los Delfines de Miami Allen Hurns recibió un brutal golpe por parte de Jeff Heath, profundo de los Vaqueros de Dallas, el cual lo mandó al terreno de juego con una aparente conmoción cerebral.

El ofensivo de Miami fue atendido de inmediato por el cuerpo médico de los Delfines y tras unos instantes en los que estuvo derribado en el campo de AT&T Stadium, casa de los Vaqueros, salió por su propio pie pero con ayuda de los doctores.

Here's Jeff Heath's hit on Allen Hurns.

Looked bad, but Hurns was able to get up and walk off the field under his own power. #MIAvsDAL pic.twitter.com/SWrPpnypJI

— Tom Downey (@WhatGoingDowney) September 22, 2019