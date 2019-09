Raúl Jiménez brilla entre los mejores jugadores de la Premier League

Raúl Jiménez sigue brillando con luz propia. El futbolista mexicano fue considerado por la prestigiosa revista FourFourTwo como uno de los 40 mejores jugadores de la Premier League en la actualidad.

En un ranking elaborado por la publicación inglesa de los 101 mejores futbolistas de la Primera División de Inglaterra, el ariete azteca se ubica en el lugar 36 por encima de elementos como Marcus Rashford del Manchester United y Kyle Walker del Manchester City.

Al respecto de Jiménez, quien llegó a los Wolves en verano de 2018, el medio inglés destaca el impacto del delantero mexicano en la escuadra dirigida por el estratega portugués, Nuno Espíritu Santo.

“Jiménez, un mexicano apasionado por la Lucha Libre, fue una sorprendente revelación de la campaña 2018/19 de la Premier League. El delantero llegó en calidad de préstamo tras una temporada decepcionante en el Benfica (seis goles en 33 juegos), pero demostró ser uno de los mejores fichajes de la temporada con 17 goles en todas las competiciones.

