Presidente del Bayern ‘revienta’ a Ter Stegen

La polémica por la cabaña de la Selección de Alemania está más prendida que nunca. Esta vez, el presidente del Bayern, Uli Hoeness, se unió a la polémica y tundió a Marc André Ter Stegen, que recientemente se quejó por ser el suplente en la Mannschaft

“Habla como si hubiera ganado 17 mundiales. No tiene derecho a reclamar nada. Neuer es el número uno, no hay discusión. No nos gusta que dañen la reputación de nuestros jugadores. Siempre será el mejor”, dijo el directivo.

Hoeness insistió en que su cancerbero es el mejor de todo el mundo, no sólo en estos momentos, sino desde hace varios años.

“Creo que es una broma. Ter Stegen no tiene derecho a jugar allí. En la portería hay algo diferente que en el campo. Manuel Neuer es el número uno, ha sido el mejor portero del mundo durante muchos años y no se discute que solo él puede ser el número uno.

“Esta discusión no debería tener lugar en absoluto. Estamos hablando de un jugador superior que ha estado en la meta del equipo nacional durante más de diez años y ha ganado todo con sus equipos. Es el número uno de Alemania”, añadió.

