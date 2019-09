Los Pieles Rojas de Washington indujeron al anillo del honor de la franquicia al ex apoyador London Fletcher, en una ceremonia que se llevó a cabo en el medio tiempo del juego del lunes por la noche entre los Osos de Chicago y el equipo de la capital norteamericana.

Sin embargo, el momento se lo robó un error ortográfico que apareció en las pantallas del estadio al momento de presentar la foto y nombre del ex jugador del equipo. London Flecther fue como anunciaron a través de las gigantescas pantallas al histórico apoyador de Washington.

Just Dan Snyder things. #Fail #SellTheTeam #Redskins RT @BSO: Redskins Fans React Depressingly to The Team Spelling London Fletcher’s Name Wrong During Ring of Honor Ceremony (Tweets) https://t.co/Dip7HN3Rtk pic.twitter.com/5G4CwJ85WF

— Sports Brew Podcast (@vasportsbrew) September 24, 2019