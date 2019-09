Pete Carroll protagoniza un chusco y doloroso momento

Pete Carroll, entrenador en jefe de los Halcones Marinos de Seattle, protagonizó un chusco y doloroso momento durante los últimos calentamientos de su conjunto previo al encuentro contra los Santos de Nueva Orleans. Carroll fue golpeado accidentalmente por una pelota en la nariz lo que le ocasionó una lesión que necesitó de suturas.

Cuando el equipo se perfilaba para abandonar el campo de juego y regresar a los vestuarios, Cody Barton, apoyador, lanzó un ovoide con dirección a un asistente del equipo, sin embargo, Pete Carroll corrió inadvertidamente en dirección de la pelota y fue impactado en la nariz. El impacto le provocó una herida la cual requirió de puntadas y unas banditas.

Pete Carroll got hit in the nose with a football that required stitches #SEAvsNO #seahawks pic.twitter.com/72aRK8PHow

— Sports Gifs & Videos (@Supreme_gifs) September 22, 2019