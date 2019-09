Nike se divorcia del ‘problemático’ Antonio Brown

Los problemas extra cancha no cesan para Antonio Brown y tras las múltiples acusaciones de acoso sexual, el ahora receptor de los Patriotas de Nueva Inglaterra perdió su relación de patrocinio con la marca deportiva Nike, así lo informó ‘The Boston Globe’.

