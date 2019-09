México en riesgo de perder su lugar en Qatar 2022

De acuerdo a Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la selección de futbol de México correría el riesgo de quedar fuera del Mundial Qatar 2022 si los aficionados continúan gritando “puto” desde las gradas en los juegos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

“Los juegos son a partir del segundo semestre del 2020, y si no tenemos resuelto este problema previo estaríamos poniendo en riesgo la pérdida de puntos y la eliminación. Este escenario no lo vemos que pueda existir porque estamos convencidos de que no podemos pensar de que por eso quedemos fuera de cualquier competencia”, declaró de Luisa.

El mandamás de la FMF aseguró que ya no sería acreedores a multas por el mal comportamiento de sus aficionados en los estadios, como sucedió en la eliminatoria mundialista de Rusia 2018, por lo que vislumbra un escenario más complejo para la selección mexicana en caso de que no puedan resolver el tema de homofobia en las tribunas.

“En el caso de México que somos reincidentes con 14 multas ya no aplicarán multas, o prohibiciones, ya irá directo a la pérdida de partidos, expulsión de un torneo o competencia y en caso de clubes remisión a una división inferior”, comentó el dirigente.

Yon de Luisa aseveró que México arrastra con sanciones desde hace años debido a conductas racistas y discriminatorias, mismas que han sido resueltas en el TAS, sin embargo, en el pasado mes de julio, FIFA modificó su código disciplinario por lo que actuara de forma distinta en eventos a nivel mundial.

