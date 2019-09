La espectacular chilena que le quitó el Puskas a Messi

Pocos pueden presumir haberle ganador a Lionel Messi y uno de los afortunados es el húngaro Daniel Szori, delantero del Ferencvaros, quien le quitó el ‘Puskas’ a la ‘Pulga’ y con su espectacular chilena se agenció el Premio FIFA al mejor gol de la pasada temporada.

En el histórico Teatro La Scala de Milán, el organismo rector del futbol mundial entregó el galardón al atacante húngaro de apenas 18 años, quien con un golazo de último minuto ante el Debreceni, le valió quedarse con el Premio Puskas.

@FIFAcom #PuskasGoalaward of the 2019 all ready ?… WoW the Country Derbi NB1 @otpbank_hu Liga in @Hungary featuring @DVSC_Official vs @Fradi_HU ….2-1 GOOAL winner by Daniel Szori in the +93 min 👍⚽❤ @NSOnline @Telesport_hu @szollosi77 @MLSZhivatalos pic.twitter.com/phydfxgeg4

— John Horvath WSMgmt (@mrworldsoccer) February 16, 2019