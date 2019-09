Hombres y mujeres cobrarán lo mismo en la Selección de Futbol de Finlandia

El futbol femenil sigue ganando ‘pequeñas grandes batallas’. Una de ellas sucedió en Finlandia. La Federación de Futbol de aquel país decidió seguir los pasos de Noruega y eliminó la brecha salarial existente entre sus elementos masculinos y femeninos.

“Mismos sueños, mismos objetivos, mismo juego, mismo contrato. Orgullosos de anunciar que hemos igualado los contratos de hombres y mujeres en nuestros equipos nacionales”, anunció la Federación en Twitter.

“Queremos participar en el desarrollo de una sociedad más igualitaria y responsable. Ojalá nuestro ejemplo inspire a los medios, aficionados y anunciantes para invertir en el fútbol femenino”, aseguró el presidente Ari Lahti al ‘Daily Mail’.

La capitana Tinja-Riikka Korpela celebró un acuerdo que estará vigente, al menos, los próximos cuatro años: “Para muchos de nosotros el acuerdo no sólo es importante económicamente, también es una forma tangible de demostrar la igualdad entre ambas selecciones”.

Same dreams, same goals, same game, same contract – Proud to announce that we have equal contracts for the women’s and men’s national teams💙🇫🇮⚽️ #OiSuomiOn @helmarit @huuhkajat #strongertogether https://t.co/rFqOl0LrwA

