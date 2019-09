Hombre trata de interceptar a jugadora de Los Angeles Sparks

Al finalizar el partido entre Los Angeles Sparks y Seattle Storm de la WNBA (Liga Femenil de Baloncesto Profesional de Estados Unidos) un hombre ingresó a la duela y trató de acercarse a una de jugadora con un objeto no identificado en una de sus manos, por lo que detenido por un agente de seguridad.

Chiney Ogwumike, jugadora de Los Ángeles, se dio cuenta que el hombre iba hacia ellas, por lo que protegió a Nneka, su compañera de equipo y hermana. Después la seguridad logró intervenir.

Scary moment at the end of the Sparks game as a fan ran onto the court towards Chiney & Nneka Ogwumike with something in his hand. #WNBA pic.twitter.com/Qvw5c5xIye

— Blake DuDonis (@BlakeDuDonis) September 15, 2019