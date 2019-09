Hackean cuenta de Oribe Peralta

A través de las redes sociales se comenzó a viralizar la cuenta de twitter del delantero de Chivas Oribe Peralta, misma que está verificada por esta red social, la cual sufrió un cambio de foto de perfil, portada y la descripción de su propio usuario al aparecer en estas tres la palabra ‘TRAIDOR’.

Este probable hackeo se da a escasos días de que América y Chivas se midan en una edición más del ‘Clásico Nacional’ que se jugará el próximo sábado en el estadio Azteca.

Oribe Peralta pidió salir de América hace unos meses, ante la falta de actividad con este club, y fichó con los rojiblancos, histórico y odiado rival de los rojiblancos.

Apenas el día de ayer, Miguel Herrera estratega de las Águilas habló sobre la salida del ex jugador de la selección mexicana y aseguró que ya no era un hombre fundamental para el equipo, aunado a que le había comunicado que no vería acción con los capitalinos.

Hasta el momento, Oribe Peralta no se ha pronunciado sobre estas modificaciones en su cuenta de twitter.

