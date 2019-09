Zlatan Ibrahimovic jugaría en Boca Juniors

Zlatan Ibrahimovic quien milita en Los Angeles Galaxy desde 2018, podría acompañar al italiano Daniele De Rossi en Boca Juniors, según el Diario ‘AS’.

El citado medio deportivo, asegura que la operación está muy complicada pero no imposible y ya contaría con el beneplácito de Daniel Angelici, presidente de Boca, y del ex futbolista Nicolás Burdisso, actual director deportivo ‘xeneize’.

Este sería el décimo club en la carrera profesional de Ibra, tras Malmö, Ajax, Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona, AC Milan, PSG, Manchester United y LA Galaxy.

Mientras tanto, esta información ha sido desmentida por el agente del futbolista, Mino Raiola, que manifestó a través de su cuenta de Twitter que él “nunca ha ofrecido a Ibra.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews

— Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019