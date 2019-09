“México 86”, el mejor logo de la historia de los Mundiales

El logo del Mundial de “México 86″ fue elegido como el más bonito en la historia de los Mundiales.

FIFA hizo una votación en redes sociales y el del Mundial de 1986 le ganó al de Sudáfrica con el 53 % de los votos.

The winner will be revealed on Monday – before the Qatar 2022 Official Emblem is unveiled on Tuesday 👀🇶🇦

Choose your favourite now! 🙌

El mejor logo y uno de los Mundiales más recordados, por el golazo Manolo Negrete con México.

El golazo de Maradona en el Azteca, la “Mano de Dios” del mismo Diego, ambos ante Alemania.

Seguramente amigo lector tendrás muchos más recuerdos, como “La Chiquitibum”.

La Mascota “Piqué”:

Aquí el post del logotipo ganador.

Over 340,000 of you had your say in the #WorldCup #GreatestEmblem final vote 🗳️

With 53% of the vote, Mexico 1986 is the winner 🇲🇽👏

In 24 hours, at 20:22 Doha time, the emblem for Qatar 2022 will be revealed 🇶🇦👀 pic.twitter.com/snQjkXmbhf

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 2, 2019