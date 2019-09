Juan Reynoso defiende a jugadores del Puebla tras acusaciones del “Chelís”

El peruano Juan Reynoso, entrenador del Puebla, defendió este jueves a los jugadores de su equipo de las acusaciones de José Luis Sánchez Sola, su antecesor en el banquillo, quien los criticó por haberlo boicoteado.

En recientes declaraciones a la prensa mexicana, Sánchez Solá dijo que se retiraba del futbol porque estaba decepcionado de la raza humana, luego de que varios de los jugadores del Puebla se habían empoderado del vestidor, decidían horarios de entrenamiento, y eran los mismos a los que no les parecía que Reynoso estuviera en el banquillo a inicios del torneo Clausura 2019.

“Decían que yo había tenido problemas con los jugadores, que no me querían, y ustedes hoy ven el ambiente. Yo fui jugador, los jugadores somos raros, medio egocéntricos, pero hipócritas no somos. Las situaciones se arreglan siempre mano a mano, cara a cara, y lo que trasciende, muchas de las situaciones, son chismes”, explicó Reynoso, quien tomó al Puebla en la fecha siete de este torneo.

Sánchez Solá no solo criticó a sus jugadores, también declaró que el verdadero dueño del Puebla era TV Azteca, una de las dos televisoras más grandes de México, y no Manuel Jiménez García, socio mayoritario y presidente del equipo.

“Se me hace poco inteligente hablar de gente que no está presente. Yo a Manuel le tengo aprecio, cariño, se ha portado bien con mi familia. Sería poco inteligente hablar de una situación que no me consta. El señor Sánchez Solá hablará bajo argumentos y constancias que él pueda tener, yo de esa parte ni comentar porque no tengo el gusto de conocer a Sánchez Solá”, agregó.

De la visita del Puebla este sábado para enfrentar a los Rayados de Monterrey del entrenador uruguayo Diego Alonso, el entrenador hizo hincapié en que Rayados tiene la plantilla más cara del fútbol mexicano y por eso deben tener cuidado.

Puebla marcha en el lugar 17 del torneo con 6 puntos, mientras que Monterrey tiene 12 y ocupa la undécima casilla.

