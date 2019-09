“El Pollo” Briseño le echa la culpa a la prensa

Antonio “Pollo” Briseño, defensa de las Chivas Rayadas de Guadalajara culpó a la prensa como la responsable de que los silbantes no señalen jugadas a favor de su equipo a través de la revisión de las acciones en el VAR.

Luego de la derrota sufrida ante Monarcas Morelia, por marcador de 1-0, y en la cual no les pitaron un penal a favor, el defensa central fue claro en señalar que fue provocado por los medios de comunicación.

#Video📹 Las palabras de Antonio Briseño tras la derrota de @Chivas 🐐 pic.twitter.com/dKev9r9Yfm — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 21, 2019

“El problema es por ustedes, que le decían CHI-VAR. Que decían que nos ayudaban y nos ayudaban. No quiero decir que haya una tendencia, sino que así es el futbol”.

Sobre del penal en el que tuvo que ver, pues el silbante lo marcó en su contra y significó el único gol de la noche en el Estadio Morelos.

“Yo nunca toqué la bola, nunca desvié la bola de nada. No iba a gol, ni a nada. ¿Quién se dio cuenta? ¿Tú te diste cuenta? Primero me pega en la rodilla, me pega luego en los dedos. Es parte de los criterios y del criterio que tenga el árbitro”, señaló.

