Edson Álvarez y Ajax empata con el PSV sin Erick Gutiérrez

El duelo entre el Ajax de Edson Álvarez y el PSV sin Erick Gutiérrez, que era válido por el liderato de la Eredivisie en Holanda terminó en empate de 1-1.

Fue un animado partido que significó la vuelta al terreno de juego de Donny van de Beek, que llevaba un mes lesionado, quien entró al campo en el minuto 69 en sustitución de David Neres, en un intento del entrenador Erik ten Hag de controlar el partido cuando el Ajax iba ganando, pero no pudo evitar el posterior empate del PSV.

Edson Álvarez fue titular con el Ajax y se ubicó al costado derecho del medio campo, junto a Quincy Promes y Lisandro Martínez.

Time to get to work! ❌❌❌#psvaja pic.twitter.com/savEF7Okyi

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 22, 2019