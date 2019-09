“Chicharito” anhela marcar gol ante el Real Madrid

Después del golazo con el Sevilla en la Europa League, Javier “Chicharito” Hernández, ya tiene la mira puesta en su ex equipo, el Real Madrid, próximo rival de su equipo en LaLiga este fin de semana, por lo que l mexicano no ocultó a la prensa española sus ganas de anotar y celebrar.

🎙️💭 Chicharito (@CH14_) estuvo anoche en el @partidazocope después de debutar con gol en el @SevillaFC 😮 "Si marco un gol contra el @realmadrid, SÍ que lo voy a celebrar" 👇📻 ¡Escúchalo!https://t.co/vM8Pt7jS7b — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 20, 2019

Javier negó que de hacerlo, signifique una falta de respeto para quien fuera su equipo en la temporada 2014-2015.

“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado, no es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, declaró para Partidazo COPE.

“Chicharito” ha tenido al Real Madrid como rival en dos ocasiones desde que llegó a Europa, fue cuando militaba en el Manchester United, en ambos casos en los Octavos de Final dela Champions League 2012-2013, pero se quedó en la banca en ambos juegos.

🗣 Chicharito: "Me encuentro con muchísima hambre e ilusión". #UEL #WeareSevilla ℹ 👇 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 19, 2019

