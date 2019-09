Ex árbitros explotan contra Paul Delgadillo

Las polémicas declaraciones de Paul Delgadillo han generado diversas reacciones tanto en el bando del América como en el de la Máquina, inclusive en el seno del arbitraje nacional, donde un par de ex nazarenos ven con malos ojos los comentarios del ex silbante.

Para Bonifacio Núñez y Felipe Ramos Rizo no tenía caso que a estas alturas del partido, Delgadillo hiciera estas declaraciones.

“Yo creo que lo que debía haber hecho el señor Delgadillo era quedarse calladito, calladito se veía más bonito, no tenía por qué manchar al futbol, pero qué bueno que ya se fue y ojalá no le enseñe en su clínica a los árbitros este tipo de comportamientos y reacciones”, señaló Bonifacio quien criticó el accionar de Delgadillo cuando estaba en activo y dijo que sí había qué corregir, debió hacerlo en ese momento.

“Desafortunadamente cuando no se tiene la vocación es cuando resultan este tipo de declaraciones después de seis años; si no estaba convencido de que era falta, ¿por qué no reacciona en ese momento en el partido?”, cuestionó.

En tanto, Felipe Ramos Rizo, coincidió en que ya no tenía sentido recordar aquél episodio y en todo caso, pidió hacer una crítica completa.

“Creo que cuando se hacen las cosas, si se hacen mal pues se dicen en el momento y no esperar a que pase mucho para decir que se equivocó. Entonces tendría que hablar de todas las veces que se equivocó en su carrera. No me parece adecuadas, no sé por qué las hizo, pero no comparto esa idea de salir a la prensa y decir: ‘yo me equivoqué en tal final’, eso indica que no estaba preparado para dirigir finales y no sé por qué se las dieron en ese tiempo si no estaba capacitado”, expuso Ramos Rizo.

