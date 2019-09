Equipos de la NFL usarán cascos con arte huichol

Los Broncos de Denver y los Jaguares de Jacksonville presentaron sus cascos diseñados con arte huichol como parte de las celebraciones por el Mes Nacional de la Herencia Hispana.

A través de su cuenta oficial de Twitter, los Broncos compartieron una imagen de los cascos inspirados en la cultura de un grupo étnico de cara al encuentro que disputarán contra los Jaguars por la semana 4 de la temporada 100 de la NFL.

#JAXvsDEN meets #HispanicHeritageMonth 🤩

Over 29,000 beads were used for these Huichol helmets, which took around three months to make. pic.twitter.com/TVsRHmCBCu

— Denver Broncos (@Broncos) September 25, 2019