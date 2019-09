Javier Hernández fue presentado con el Sevilla en conferencia de prensa y en la serie de preguntas que contestó, replicó la frase que hizo famosa antes del mundial de Rusia, “imaginar cosas chingonas”.

Previo al certamen internacional, el delantero declaró para la cadena ESPN que era posible imaginar a México campeón del mundo, ahora se visualiza como goleador en el Sevilla.

“Yo sé que todos nos vamos a exigir por sacar la mejor versión de cada uno para ponerla al servicio del equipo y poder lograr esas cosas importantes, ya sea con muchos goles, buenas actuaciones, asistencias… Lo importante es que Sevilla gane cada partido, pueda clasificarse a la segunda ronda de la Europa League, en la Copa del Rey llegar hasta donde podamos llegar y bueno, yo siempre lo he dicho y esta frase antes del mundial “yo siempre me ando imaginando cosas chingonas porque es gratis y nadie me lo quita”, compartió.

Hernández Balcazar llega a su segunda experiencia dentro del futbol español. Vistió la playera del Real Madrid de 2014 a 2015 dejando buenas sensaciones con los Merengues pese a no consolidarse en la titularidad.

“Yo me visualizo haciendo muchos goles, dándolo mejor para el equipo, ayudándolo y consiguiendo cosas grandes para esta institución”, continuó.

