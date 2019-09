El momento justo

El pasado 18 de septiembre Alan Pulido publicó en sus redes sociales un video con el rap que le dedicó “Cuatro Divango” en el cual, en resumen, se habla de que al delantero mexicano lo respalda su talento, lo cual no está en duda si revisamos su trayectoria y que junto con José Juan Macías es el mexicano que parece poder dar pelea a los extranjeros por el título de goleo. Sin embargo, el momento para publicar el mencionado video no fue el mejor y expongo mis argumentos en las siguientes líneas, más allá de las reacciones negativas en la opinión pública.

La teoría y la experiencia me permiten afirmar que la exposición mediática de un futbolista, en primera instancia, la dicta el rendimiento y momento deportivo, teniendo como prioridad los objetivos de la institución a la que representa pues al final del día es un embajador de la misma; por añadidura y casi de manera natural, con el buen rendimiento llegarán los acuerdos de patrocinio y mayor responsabilidad en cuanto a comunicación se refiere.

Imagínense que un jugador sub20 sin minutos con el primer equipo tiene como prioridad su comunicación en redes sociales antes de conseguir el objetivo de consolidarse con el primer equipo; lo primero que va a pasar es que sus compañeros lo van a etiquetar, en jerga futbolera, como “agrandado” y, seguramente, la cabeza de Fuerzas Básicas y su Director Técnico asumirán que tiene su atención en el lugar equivocado, así se lo harán saber al estratega del primer equipo, lo cual reducirá las posibilidades de que este jugador sea considerado. En términos de imagen pública, dicho escenario se reduce a dar forma sin fondo.

Como les decía, con el rendimiento deportivo traducido en minutos de Liga MX, vendrán los patrocinios para el futbolista así como mayor exposición mediática y la noción de que no solo se vive en la industria del deporte, también en la del espectáculo; cada día que pasa resulta más importante saber interactuar con ambas así como anticipar las reacciones de la opinión pública y, si bien, todo futbolista vivirá una crisis, aprender el arte de gestionar su imagen al iniciar su carrera, reducirá las posibilidades de que sucedan o, cuando menos, sean catastróficas.

Alan Pulido, como cualquier otro futbolista y a diferencia de lo que muchos líderes de opinión quieren imponer, tiene derecho a hacer lo que guste con su vida privada, hacer las colaboraciones que le plazcan y con quien prefiera siempre y cuando no afecten los acuerdos establecidos en contratos con su club y patrocinadores. Y recordando que la primera prioridad siempre será el rendimiento deportivo; sin este no hay fans, no hay patrocinios y no hay colaboraciones con raperos, como fue el caso. Por ello es importante ser prudente en la comunicación cuando el club está en crisis; más de una vez hemos visto que un post en mal momento de una figura pública será usado en su contra.

Y tampoco es el fin del mundo, para eso existe el manejo de crisis pero de eso platicamos en otra ocasión.

