Los Leones de Detroit recortaron su plantilla de jugadores a 53 miembros, de cara al arranque de la temporada 2019 de la NFL, y anunciaron que dejarían en libertad al mariscal de campo mexicano Luis Pérez, quien había firmado días atrás con esta franquicia.

Pérez participó en el último juego de pretemporada ante los Browns de Cleveland y completó su único pase intentado, para una ganancia de cinco yardas. El pasador mexicano solamente disputó una serie y su actuación concluyó cuando fue capturado por Brandin Bryant.

El ex mariscal de campo de Texas A&M-Commerce, estuvo parte de la temporada pasada en el equipo de prácticas de Los Angeles Rams como un novato no seleccionado en el draft y estuvo durante la temporada baja con los Philadelphia Eagles. Jugó con el Birmingham Iron de la extinta Alliance of American Football.

En la AAF, Pérez completó 135 de 258 envíos para 1,460 yardas, con cinco touchdowns y seis intercepciones en ocho partidos. En el 2019, tras el abrupto final de la AAF, el mariscal de campo fue firmado por Philadelphia, pero fue cortado poco después que los Eagles adquirieron al veterano Cody Kessler.

