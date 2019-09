Inicia el Torneo de Copa “Pedro Salazar Vargas” de la Liga Municipal

Con un total de 38 partidos a disputarse a lo largo de este fin de semana, la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil de Boca del Río pone en marcha el forma oficial su temporada2019-2020 “Pedro Salazar Vargas” con su tradicional torneo de Copa.

La LMF que preside el profesor Manuel Canela Santos, dio a conocer que los partidos de esta primera jornada copera se realizarán en los campos de la unidad deportiva Reino Mágico, Parque España, Finca Junior, Educación Física y en La Panchita.

Destacar que a media semana de celebró la última junta de delegados y representantes de los equipos, donde, donde se realizó el sorteo de los grupos, así como se definieron los detalles del sistema de competencia para este certamen.

En la categoría Biberón se formaron dos grupos; en el A jugarán el CEFOR Toño Martínez, CEFOR Pachuca Veracruz, Escuela Tiburones y Atlas FC; mientras que en el B aparecen Escualos Kids, Atlético Chivería, CDF y Atlético Veranorte.

En la Infantil BB en el Grupo A aparecen Atlético Veranorte, Escuela Tiburones, Atlas FC y Cachorros Valle Alto; en el B estarán CDF, Halcones EFAIJ, Escualos Kids y Atlético Chivería.

Mientras tanto en la Infantil B se formaron tres grupos. En el A jugarán Atlas FC, Pinitos, Arsenal y CDF. El B lo integran Atlético Chivería, Académicos, Halcones EFAIJ y EFSA Camaroncitos. Finalmente en el C estarán Pumitas, Atlético Veranorte, Escuela Tiburones 2010 y Escuela Tiburones 2011.

La categoría Infantil A tendrá también tres grupos. El A lo integran Independiente Veracruz, CEFOR Toño Martínez, Atlas FC, Cachorros Valle Alto y EFSA Camaroncitos.

El grupo B está conformado por Veracruz SCT, Atlético del Barrio, Deportivo Cachorros, Escuela Tiburones y CDF.

Y el grupo C quedó integrado por Delfines Xalapa, Pinitos, Atlético Chivería y Escuela Tiburones 2008.

En Juvenil A se formaron dos grupos; en el A quedaron instalados el Atlas FC, Deportivo Cachorros, Delfines de Xalapa, CDF y España FC; mientras que en el B estarán Atlético Chivería, Escuela Tiburones, Barcelona y Logroñés.

Por su parte la Juvenil B tendrá tres grupos. El A formado por Sporting Club Tejería, Boca Juniors, Rayados CRS y Arsenal. El B por Tiburones Don Charly, Atlético Logroñés, Atlético Chivería y Académicos y finalmente en el Grupo C jugarán Finca Junior, España FC, CDF y Atlético Huracán FC.

Por último en la categoría Juvenil C en el Grupo estarán Unión Remolino, Académicos y Atlas FC; mientras que en el B aparecen Pinitos, Atlético Chivería.

Rol de Juegos

Reino Mágico 27 de septiembre

Campo Cerrado

16:00 Toño Martínez Vs Atlas FC (Biberón)

17:00 Escualos Kids Vs Atlético Veranorte (Biberón)

18:00 CEFOR Pachuca Veracruz Vs Esc. Tiburones Rojos (Biberón)

Campo 2-A

16:00 Esc. Tiburones Rojos Vs Atlas FC (Infantil BB)

19:10 Académicos Vs Halcones EFAIJ (Infantil B

Campo 2-B

16:00 Escualos Kids Vs Halcones EFAIJ (Infantil BB)

19:00 ESFA Camaroncitos Vs Atlético Chivería

Campo 2

17:30 ESFA Camaroncitos Vs CEFOR Toño Martínez (Infantil A)

Parque España 27 de septiembre

16:00 CDF Vs Atlético Chivería (Biberón)

17:00 CDF Vs Atlético Chivería (Infantil BB)

18:10 CDF Vs Atlas FC (Infantil B

Reino Mágico 28 de septiembre

C-2

08:00 Cachorros Valle Alto Vs Atlético Veranorte (Infantil BB)

09:10 Esc Tiburones Rojos 2010 Vs Pumitas (Infantil B

10:30 Académicos Vs Tiburones Don Charly (Juvenil B

12:00 Deportivo Cachorros Vs Esc Tiburones 2009 (Infantil A)

13:30 Atlético de Barrio Vs CDF (Infantil A)

15:00 Sporting SCT Vs Arsenal (Juvenil B

C-2-B

08:00 Pinitos Vs Arsenal FC (Infantil B

La Panchita 28 de septiembre

C-4

08:30 Delfines de Xalapa Vs Esc Tiburones 2008 (Infantil A)

10:00 Delfines de Xalapa Vs CDF (Juvenil A)

11:30 Delfines de Xalapa Vs Atlético Chivería (Infantil A-Doble)

Educación Física 28 de septiembre

08:30 España FC Vs Dep.Cachorros (Juvenil A)

10:00 España FC Vs CDF (Juvenil B

Reino Mágico 29 de septiembre

08:00 Atlas FC Vs Cachorros Valle Alto (Infantil A)

09:30 Atlas FC Vs Académicos (Juvenil C)

11:10 Atlético Chivería Vs Pinitos (Infantil A-Doble)

12:40 Atlético Chivería Vs Atlético Logroñés (Juvenil A)

14:10 Atlético Chivería Vs Atlético Logroñés (Juvenil B

15:40 Atlético Chivería Vs Lecheritos de la Parroquia (Juvenil C)

17:10 Unión Remolino Vs Pinitos (Juvenil C)

Finca Juniors 29 septiembre

10:00 Finca Juniors Vs Atlético Huracán (Juvenil B

La Panchita 29 de septiembre

C-3

12:00 Rayados CRS Vs Boca Juniors (Juvenil B

13:30 Esc Tiburones Vs Barcelona (Juvenil A).

