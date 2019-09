Exitoso Foro Legislativo para combatir el sobrepeso y obesidad

El auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Congreso del Estado de Veracruz, fue testigo de cómo un grupo de personalidades de distintos ámbitos de la sociedad veracruzana, del cual el Instituto Veracruzano del Deporte es un pilar importante, inician un camino juntos en busca de revertir un problema grande no sólo en nuestro país sino en el mundo entero: Foro Legislativo para combatir el sobrepeso y obesidad.

Encabezados por la diputada del Distrito XI Xalapa II, Miriam Ferráez Centeno, se llevó a cabo el lanzamiento del Plan Estratégico Integral de Acciones para abatir el Sobrepeso y la Obesidad Infantil a través del Foro Legislativo “Epidemia de Sobrepeso y Obesidad Infantil en Veracruz”, “el mayor reto sanitario que debemos enfrentar con firmeza”; en un esfuerzo que para arraigarse y tener los aspectos positivos debe ser consistente en su intensidad y duradero en sus alcances y temporalidad.

Al hacer la declaratoria inaugural de estos trabajos y dar la bienvenida a los ponentes y asistentes en la sala Sebastián Lerdo de Tejada, la diputada Ferráez Centeno señaló que lo más ambicioso de esta propuesta “es que se materialice en una ley para abatir el sobrepeso y obesidad en niñas, niños, adolescentes del estado de Veracruz pues el peso y la obesidad infantil incrementan el riesgo de muchas enfermedades”.

“Tenemos un reto para revertir la epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestros niños, niñas y adolescentes; no podemos fracasar, no se trata sólo de una verdadera fuerza individual ni de voluntad política, la tarea y responsabilidad es de todos y todas, hagámoslo juntas y juntos a partir de ahora”, enfatizó.

Entres los panelistas, y uno de los principales impulsores de este proyecto, se encuentra el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero, quien al hacer uso de la palabra agradeció la “oportunidad de ser integrante de “un sueño” y esperamos que esto sea una punta de lanza para poder materializar algo”.

Con su ponencia “El deporte como necesidad social”, el director del IVD agregó que para la institución a su cargo “es un tema de relevancia porque ante la problemática del sobrepeso y la obesidad infantil estamos conscientes de que el deporte puede ser, si no la medicina preventiva, sí una estrategia económica que pueda ayudar a combatir y prevenir la gran problemática de salud pública relacionada con este tema”.

Aseguró que el origen de este problema es “la educación; no estamos educados conscientemente del auto cuidado que debemos tener sobre nuestro cuerpo” por lo cual “la práctica del deporte escolar hoy tiene que ser obligatoria, no opcional. La educación física no es suficiente. Hay estudios que revelan que de la hora de Educación Física entre 15 y 30 minutos es efectivo, lo demás es tiempo perdido; de ahí la necesidad de que el deporte sea obligatorio. Se tienen que fortalecer los contenidos de la Educación Física”.

Además del director del IVD, Víctor Iván Domínguez Guerrero, también participaron como panelistas: el doctor Isaac Baltazar Gómez, médico cirujano de la U.V. con su ponencia “Epidemiología de la Obesidad Infantil; la licenciada en Nutrición Adriana Rivera Malpica, con el tema “La nutrición desde la Infancia para una sociedad saludable”, y la psicóloga Diana Loyo Rodríguez, quien habló del “Manejo de las emociones y crianza para la prevención de la Obesidad”.

La doctora Yoloxóchitl García Jiménez, quien habló de la “Obesidad y riesgo Cardiovascular”, y el doctor Mauricio Fidel Mendoza González, con el tema “Impacto económico de la Obesidad Infantil”, completaron el grupo de ponentes en este Plan Estratégico Integral de Acciones para abatir el Sobrepeso y la Obesidad Infantil.

Al concluir las ponencias, la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la diputada federal Carmen Medel Palma, fue la encargada de clausurar el evento y agradecer la participación de los ponentes y a los asistentes.

El presídium estuvo encabezado por la diputada por el Distrito XI Xalapa II Ana Miriam Ferráez Centeno; y contó con la presencia del representante del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el doctor Mario Alberto Amat Traconis, y la diputada Magaly Armenta Oliveros, secretaria de la Comisión Permanente de la Salud y Asistencia.

Además del representante del Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, Wulfrano Rodríguez Oceguera; de la representante de la iniciativa por el Corazón de la Mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, Yoloxóchitl García Jiménez; el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Esteban Pablo Rodríguez Ortega, y el director del Instituto Veracruzano del Deporte, Víctor Iván Domínguez Guerrero.

Mención especial para el maestro Ulises Martínez Cruz, quien fue el encargado de interpretar en Lengua de Señas Mexicanas, lo que hizo de este acto un evento “más inclusivo”.

