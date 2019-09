Denuncian al árbitro Óscar Julián Ruiz por abusar sexualmente de un menor

El futbol colombiano está conmocionado. El ex árbitro Óscar Julián Ruiz fue denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de un menor, que aspiraba a convertirse en silbante profesional en Colombia.

Fabián Reyes, ex colegiado de 27 años, esperó 14 años para denunciar ante la fiscalía al quizá, arbitro más importante en la historia del futbol cafetalero. El ex nazareno, que nunca pudo debutar en Primera División, señaló que fue abusado sexualmente en dos ocasiones, en 2005 y 2008.

Según el diario ‘El Tiempo’, Reyes especificó en su denuncia: “Él (Óscar Julián) prendió un ventilador pequeño y se acostó en la cama y me dijo que me acostara a dormir hoy con él, yo tenía 13 años y no le vi nada de raro, nos acostamos a dormir. Luego procedió a tocarme y posteriormente abusó de mí y finalmente dijo que todos los árbitros que querían ser profesionales debían pasar por aquí, por su cama” afirma el denunciante especificando que eso sucedió en el 2005.

Reyes asevera que en 2008, en una fecha no precisada y cuando aún era menor de edad, Ruiz lo habría obligado a practicarle sexo oral y nuevamente abusado de él. Señaló que durante todo este tiempo calló por miedo.

“Yo era un niño solo, lleno de temores, un niño ingenuo que (…) no sabía mucho del sexo, solo que si alguien tenía sexo anal era gay y pensaba que la gente me iba a juzgar“, afirmó.

Reyes, quien nunca llegó a pitar profesionalmente, hizo la denuncia por el delito de acceso carnal a menor de 14 años, que en Colombia es sancionado con hasta 13 años de cárcel.

La demanda la interpuso a través del exárbitro colombiano Harold Perilla, quien en marzo denunció a Ruiz por presunto acoso sexual.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ