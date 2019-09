Por Don Roberto Matosas.

De la derrota del Real Madrid en el Parque de los Príncipes de París (3-0 ante el PSG, primer partido de la Champions League 2019/20) podemos aprender mucho si queremos. Portadas de los diarios deportivos madrileños: ‘Así no se puede ir por Europa’ (Marca), ‘Sin Alma’ (As).

En el último capítulo de ‘Liderazgo Zidane’, un servidor proponía que, de volver, el entrenador del Real Madrid debería liderar una Transformación Cultural. De no gestionar el cambio, lo que tenemos es inercia cultural (la primera ley de Newton establece que “un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él, o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula” o, en palabras que se atribuyen a Einstein, “locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes”). De hablar sobre la Transformación Cultural y no practicarla, no obtenemos inercia cultural sino NTC (No Transformación Cultural). Es decir, se dice una cosa y se sigue haciendo otra. El resultado es la disonancia cognitiva, el sesgo, la incoherencia.

Recordemos de este Blog (2 de febrero de 2018) la “!0 reglas de oro de la Gestión del Cambio” del Dr. Stan Goldberg.

Valioso decálogo:

1. Todos los comportamientos son complejos. La transformación ocurre en etapas.

2. El Cambio da miedo. Nos resistimos a los cambios por el miedo a lo desconocido.

3. El Cambio debe ser positivo. El refuerzo (no el castigo) es lo que hace posible el cambio permanente, los nuevos hábitos. El refuerzo puede ser intrínseco o extrínseco.

4. Ser es más fácil que convertirse. “Sin dolor no hay ganancia”. Simplifica el proceso y anticipa los problemas.

5. Cuanto más lento, mejor. Si alteramos la velocidad de las personas, surgen los problemas .Conserva la calma.

6. Si sabes más, lo harás mejor. Conocer el proceso eleva las probabilidad de éxito. Pide feedback.

7. La Transformación requiere de Estructura. Parece que contar con una estructura inhibe la espontaneidad, pero no es así necesariamente. Además, la espontaneidad es maravillosa para ciertas actividades, pero un método seguro para sabotear la transformación.

8. La práctica es imprescindible. Practicar es clave para el cambio.

9. Los nuevos comportamientos se deben proteger. Porque son frágiles y podrían desaparecer. Controla tu entorno.

10. Los pequeños éxitos importan mucho. Cada pequeño éxito eleva nuestra autoestima.

En el “business case” del Real Madrid, el penoso partido de ayer lo resume el coach en “Nos faltó intensidad”. Vayamos algo más allá.

· Liderazgo. Un equipo perdido sin su capitán. En los últimos cinco partidos europeos sin Sergio Ramos, topiezos. Contra el Ajax (eliminados en el Bernabéu), el CSKA (dos encuentros), la Juventus (que remontó un 0-3 y sólo resolvió CR7) y anoche. 14 goles encajados. El recién fichado Militao está muy verde para sustituirle con garantías.

· La motivación de los ex. Ayer no le hizo falta al PSG ni Neymar Jr., ni Mbappé ni Cavani. Ángel di María, “el fideo”, marcó los dos primeros goles.

· Duelo en la portería. Un Keylor Navas extrailusionado con su nuevo equipo lleva 0 goles encajados en sus primeros dos partidos. Courtois ha recibido cinco en dos encuentros. En 13 partidos (8 de la pasada temporada, 5 de la presente), el guardameta belga no sabe lo que es salir indemne.

· Vaya defensa. Ni Varane ni el mencionado Militao. Carvajal fue el único jugador español en el equipo blanco (tres en el PSG: Bernat, Sarabia y Herrera). El único recurso de salida eran los pases largos de Varane. El tercer gol del PSG (de Meunier) retrató el mal estado de la defensa madridista.

· Un centro del campo lamentable. Kross es el único que queda. Los centrocampistas del Real Madrid anduvieron desaparecidos frente a los omnipresentes parisinos.

· La BBH, también a cero. Ni Bale, ni Benzema (les anularon sendos goles por mano y fuera de juego), ni Hazard, que anda perdido. Ni un solo disparo a puerta en 90 minutos.

· ¿Están viejos? La definición de “vejez” que prefiero es de John Barrimore: “Uno es viejo cuando sus añoranzas superan a sus sueños”. En fin… Ganaron tres Champions.

· ¿Está Zidane por cambiar la dinámica? ¿O se siente traicionado?

“No hay excusas. No jugamos bien” (Casemiro). “El peor partido de largo de los 12 que lleva desde que arrancó la campaña” (José Vicente Hernández). “Al Madrid le han perdido el respeto” (Alfredo Relaño). NTC: No Transformación Cultural. Fuente: Hablemos de talento, septiembre 19.2019.

