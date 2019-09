Boxeador se hace pasar por su primo y muere arriba del ring

La trampa condujo a la muerte al boxeador Boris Stanchov. El pugilista búlgaro perdió la vida arriba del ring al usurpar la identidad de su primo, Isus Velichkov, en el combate ante Ardit Murja.

En una velada boxística que se desarrolló en Shkoder, Albania, el pugilísta búlgaro falleció a causa de un paro cardíaco en el quinto round durante el combate.

“Él estuvo llevando mi licencia desde 2018. Me había dicho que no había problema porque su entrenador estaba al tanto de todo esto”, declaró Velichkov sobre Stanchov.

De acuerdo a la información de medios locales, se habla de que Stanchov sufrió un paro cardíaco, que lo llevó directo a la muerte.

Según trascendió en medios búlgaros, el boxeador que usurpó la identidad se había entrenado en el Shaitan Boxing Club en Novi Iska, al oeste de Bulgaria, siete meses antes del combate que lo llevó a la muerte.

Horas más tarde, hasta el propio Consejo Mundial de Boxeo en su cuenta de Twitter expresó sus condolencias a través de un comunicado que publicó en su sitio oficial.

This may be one of the more wild things u hear today. It was reported yesterday that 21 year old Isus Velichkov passed after collapsing in the ring. However, today’s reports are that it was actually his cousin Boris Stanchov that collapsed. #boxing pic.twitter.com/qEkZl3Tjcb

