Barcelona recibe ‘ridícula’ multa por culpa de Griezmann

La Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha multado al Barcelona con 300 euros por irregularidades cometidas en el traspaso de Antoine Griezmann desde Atlético de Madrid.

El comité de competición de la RFEF dictamina que el equipo catalán cometió un “infracción leve” del artículo 126 del código disciplinario durante las negociaciones con el atacante francés.

Según la juez, no ha quedado demostrado que el jugador firmara su contrato con el Barcelona durante el periodo prohibido por el Reglamento General de la RFEF (artículo 143) y los contactos entre el Barça, reconocidos por el propio club desde mayo de 2019, y el delantero se produjeron una vez que éste había manifestado su intención de dejar el Atlético.

De esta forma, se descarta el cierre por un partido del Camp Nou, que era otra de las alternativas que había propuesto el juez instructor, Juantxo Landaberea, mientras que el comité también “declara la inexistencia de responsabilidad disciplinaria del jugador”.

⚖ SANCIONES | Resolución del Comité de Competición en relación a Antoine Griezmann y el FC Barcelona ℹ Más info: https://t.co/mtiCPFere4 pic.twitter.com/cPmlDZoI4a — RFEF (@rfef) September 26, 2019

De acuerdo con la cadena ESPN, el cuadro culé acudirá al Comité de Apelación para recurrir la multa ya que consideran que no hicieron nada mal, que no hay pruebas fehacientes y que pagar los 300 euros sería admitir que no actuaron como correspondía.

En tanto, fuentes del Atlético de Madrid consultadas por ESPN FC añadieron al respecto: “No merece comentarios. Los servicios legales del club continuarán trabajando para defender nuestros intereses“.

