Asaltan a Laura Galván, medallista de oro en los Juegos Panamericanos, hecho que se dio saliendo del banco cuando recién había retirado una fuerte cantidad de dinero y que posteó en sus redes sociales.

“Que triste y que susto!!!No puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución CITYBANAMEX tenga a empleados tan delincuentes. Explíquenme como es que los asaltantes sabían que traíamos este dinero con nosotros a saliendo del banco?.

Listo el XXV Torneo de Fiestas Patrias en el Centro Deportivo Aquabel

Brillan pesistas de la Arena Veracruz, en el Nacional Infantil de Celaya

Esto comentó en su cuenta de facebook, en donde agregó que “yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta por lo mismo los del banco me dieron mala espina desde que llegue a depositar ahí. Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba! Pensé me ahorra más tiempo”.

“Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero, para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar dinero”.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ