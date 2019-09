Antonio Brown dice adiós a la NFL

El veterano receptor Antonio Brown dijo anunció su retiro de la NFL, dos días después de haber sido cortado por los New England Patriots.

Lo informó él mismo a través de sus redes sociales, en donde habló en contra de los directivos de la Liga y la forma en la que trabajan con los contratos de los jugadores.

“No jugaré más en la NFL. Estos dueños pueden cancelar acuerdos cuando sea y cuando quieran. Veremos si la Asociación de Jugadores de la NFL los responsabiliza. Es triste que no respeten las garantías y ya veremos si pagan los 40 millones de dos meses”.

Will not be playing in the @NFL anymore these owners can cancel deals do whatever they want at anytime we will see if the @NFLPA hold them accountable sad they can just void guarantees anytime going on 40m 2 months will see if they pay up !

— AB (@AB84) September 22, 2019