Álvaro Morales revienta a Oribe Peralta

Oribe Peralta cumplirá un año sin celebrar gol alguno el próximo 21 de septiembre, sin embargo, para el ‘Cepillo’ esa situación no le quita el sueño.

“Hay personas que solo hablan porque ven un partido y no analizan el 100 por ciento lo que pasa, sólo hablan porque tienen la oportunidad de hablar. Estoy tranquilo, no me preocupa”, menciono el jugador de Chivas en entrevista con ESPN.

🗣️ "Excusas y justificaciones por parte de Oribe Peralta. Está estresado, preocupado". Las palabras de @AlvaritoMorales sobre el atacante de #Chivas en #ESPNam. pic.twitter.com/SLoindNpsF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 20, 2019

Estas palabras fueron aprovechadas por Álvaro Morales quien fiel a su estilo le dejó un ‘recadito’ al ariete de las Chivas.

“La gente del América, que considera que tú los traicionaste… Tú puedes hacer lo que quieras, eres un profesional. Pero la gente puede sentir lo que quiera. Esa gente te considera un traidor, aunque ya no les servías. Esa es la verdad. Les serviste, les diste mucho, perfecto”, tiró el polémico comentarista.

“Esa gente te está esperando en el Estadio Azteca. Se acerca cada vez más el Clásico. ¡No te vayas a lesionar, Oribe! ¡No te vayas a lesionar de estrés!”, sentenció.

