Reportes recientes siguieren que Facebook podría comenzar a ocultar los “me gusta” en las publicaciones del Feed de noticias, por lo que estaría llevando pruebas iniciales.

Esto fue relevado por una especialista en ingeniería quien descubrió el prototipo de pruebas en la red social y lo compartió a través de Twitter.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019