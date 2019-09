Imposible que Uber opere en Campeche, advierte el FUTV

El Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) reiteró su rechazo hacia la plataforma Uber, al señalar que no permitirán que entre a operar en la entidad.

El líder de los ruleteros, José Luis Arjona Jiménez, indicó que no están de acuerdo en cómo trabajan las aplicaciones móviles como Uber o Cabify, pues mencionó que estas generan muchos problemas de inseguridad al no conocer al conductor que conduce los automóviles que “No estamos de acuerdo con algunas tecnologías como Uber, para que entren al estado porque ya una vez lo hizo. No es a nivel estado, sino a nivel nacional. El mismo usuario ha dicho los problemas que trae Uber, por ejemplo, gente desconocida para servir a Campeche cuando Campeche es de los campechanos”, expuso.

“La plataforma que no es nacional, cobra un porcentaje por prestar ese servicio y no se hace responsable de ningún accidente, ningún perjuicio o todas las consecuencias que traiga esa aplicación”, agregó.

Arjona Jiménez levantó la voz para que no modifiquen la Ley del Transporte para que Uber pueda trabajar en la entidad, ya que comentó que en Campeche mucha gente ocupa los taxis para llevar a su familia.

“Levantamos la voz porque no es a nivel estatal, sino a nivel nacional; en otros ya la sacaron por los problemas que genera. Nosotros pediríamos que nos tomen en cuenta, que se haga una mesa de trabajo, para que en realidad se aplique a la necesidad de los verdaderos transportistas, como la certificación. Gracias a la Ley del Transporte, Uber hoy no puede entrar porque la ley es específica, eso nos va a favorecer”, culminó.

