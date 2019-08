Trailero se estrella contra auto y lo arrastra por más de 100 metros

Aparatoso accidente fue el que se registró sobre la carretera estatal Veracruz-Soledad de Doblado, a la altura del poblado denominado “La Cocada” en el municipio de Manlio Fabio Altamirano o “Purga”, en donde el conductor de un tráiler impactó a un automóvil y lo arrastró por más de 100 metros, un menor resultó gravemente lesionado.

Fue este domingo que se registró el accidente en la vía estatal, cuando en sentido hacia el puerto de Veracruz, circulaba un tráiler marca Internacional, con placas de circulación 883 AH8 del Servicio Público Federal, manejado por Alejandro L.L., de aproximadamente 30 años.

La unidad de carga impactó por detrás a un automóvil marca Chevrolet tipo Beat, de color naranja, con placas del estado, manejado por María A.T., quien explicó que estaban disminuyendo la velocidad antes de ser imputados por el tráiler, debido a que iban a ingresar a la comunidad antes mencionada.

Esta situación no fue observada por el conductor del tráiler, mismo que arrastró al vehículo por un poco más de 100 metros, por fortuna no les pasa por encima resultando un menor de edad con lesiones y golpes, mismo que fue trasladado abordo un vehículo particular a un hospital de la ciudad de Veracruz, en donde su estado es reportado como grave.

Elementos de la Policía Estatal adscritos a la zona de Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado, tomaron conocimiento del accidente apoyaron con las labores de vialidad, de igual forma al personal de peritos de Tránsito del Estado, realizaron las diligencias por este accidente, asegurando las dos unidades y procediendo con la puesta a disposición del conductor ante la Fiscalía para la responsabilidad que le pueda resultar.

