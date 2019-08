Así fue la masacre en el Caballo Blanco de Coatzacoalcos

Por: Oliva Noticias/Gabriela Rasgado

“Sentí el flamazo y luego escuché 4 o 5 detonaciones por arma de fuego; la gente estaba desesperada queriendo salir, no podían abrir la salida de emergencia”, narra uno de los sobrevivientes al atentado del bar El Caballo Blanco, en Coatzacoalcos.

El hombre de 33 años, originario y vecino de aquella ciudad hacía las labores de guardia de seguridad del sitio.

Cerca de las 10 de la noche, cuando el hambre lo invadió, le dijo a su esposa, quien también trabaja en el sitio, que fueran a cenar unos tacos a unos metros de uno de los famosos Table Dancer de la región.

Ni siquiera había salido bien del lugar, cuando a través del espejo de la puerta vio como estaba sometido su otro compañero de seguridad. “Lo tenían en el suelo boca arriba”, sigue.

Inmediatamente, el testigo fue apuntado en la cabeza con un arma de fuego tipo escuadra por otro sujeto.

“Me apuntó con un arma desde afuera y me empujaron la puerta corrediza, la cual se abrió e ingresaron tirándome al suelo.

“Me siguieron apuntando y me dijeron que no me moviera; me quedé en el suelo”.

Gasolina, gritos, desesperación

Estar sometido en el suelo no pudo evitar que el sobreviviente viera cómo los sicarios rociaron gasolina en la barra del lugar, misma que sin problema trasladaban en una garrafa. Luego, el fuego.

“Solo sentí el flamazo y al momento también escuché 4 o 5 detonaciones por arma de fuego”.

Inmediatamente, el caos. La gente en el lugar fue de un lugar a otro, buscando la única salida de emergencia del sitio, desesperados porque no podían abrir la puerta hacia el escape, a la única oportunidad para vivir.

“No podían abrir, yo fui hacia ellos para abrirla y la gente comenzó a salir”, recuerda. Y recuerda también haber visto a cuatro personas en el sitio, todos vistiendo ropa oscura y armados con pistolas y gasolina.

La masacre más aberrante en la historia del sur de Veracruz todavía no termina. Hay 13 personas extremadamente graves hospitalizadas. 25 cuerpos por identificar. Coatzacoalcos está en vilo, en vilo puro…

