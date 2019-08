Usuarios de CFE desconcertados ante repentinos incrementos en el consumo

Para los usuarios el repentino incremento en los cobros de consumo de electricidad reflejados en sus recibos, es un asunto al cual ni la Comisión Federal de Electricidad les ha sabido dar una explicación con sustento.

Al señor Cuauhtémoc Osorio, propietario de una pescadería en la Plaza del Mar, los recibos bimestrales a partir de año pasado empezaron a llegar con montos de hasta 10 mil y 11 mil pesos, cuando su parámetro de consumo se ubicó durante mucho tiempo en5 mil pesos.

Solo posee dos congeladores para guardar los pescados y mariscos, no ha introducido más, sin embargo ante los reclamos interpuestos ante la CFE, la empresa responde que “no hay mas que pagar”.

Ha solicitado la presencia de técnicos para que acudan a revisar las instalaciones para checar si existe o no algún desperfecto que esté propiciando el incremento del consumo, pero hasta el momento no han acudido.

En lo personal relata que ha revisado las instalaciones eléctricas en su negociación, pero no ha encontrado nada anormal.

Por lo pronto el último bimestre de este año registra un cobro superior a los 11 mil pesos.

Sabina Veneroso Hernández, habitante del 605 de la calle Atonalisco del fraccionamiento Los Torrentes Norte, refiere que el año pasado durante dos bimestres le llegaron recibos por arriba de los 3 mil a 4 mil pesos, cuando su margen de consumo históricamente ha sido de 300 a 500 pesos.

Refiere al mes de mayo cuando el recibo llegó por 3 mil 400 y el bimestre siguiente de 4 mil 900. Al solicitar aclaraciones por el repentino y estratosférico aumento en su consumo, personal de la Comisión detectó un mal funcionamiento de su base-soquet, el cual le instruyeron que debería de cambiar, no obstante que en la inspección de su electricista particular le comprobó que no observaba ninguna anomalía.

Sin embargo, accedió al cambio incluso de medidor, costo que tuvo que pagar, con tal de que su parámetro de consumo se regularizara.

A partir del cambio, su consumo se regularizó, sin embargo la experiencia vivida le hace sospechar que muchísimos de los casos inexplicables de incrementos se deban a situaciones similares, en donde la CFE debe revisar y detectar las averías de sus propiasinstalaciones.

En tanto, un caso que el señor Arturo de Jesús Solano González, propietario de una tortillería ubicada en el número 3410 de la avenida Constitución en la colonia Cristóbal Colón, considera de aprovechamiento y uso excesivo del poder de CFE, es el intento de un

cobro indebido que pretendían aplicarle por el adeudo de diez años de consumo que heredó el inquilino anterior, y cuyo monto ascendía hasta los 300 mil pesos.

Obligado a los trámites de aclaración, porque la Comisión lo denunció ante la Fiscalía General de la República por robo de electricidad, pudo comprobar que no fue así y que él tenía unos meses de haber alquilado el lugar.

No obstante en los trámites para realizar el nuevo contrato, transcurrieron meses y se acumuló una nueva deuda, la cual ya estuvo dispuesto a pagar mediante un convenio, del cual abonó el 20 por ciento, y el resto sería en mensualidades.

Sin embargo, ante enfermedad grave de su esposa para lo cual tuvo que cerrar un tiempo, CFE vuelve a denunciar ante la Fiscalía y lo acusan de nuevo de robo de electricidad, cuando él está dispuesto a pagar con facilidades.

En otra de sus negociaciones ubicada en la calle Yáñez, la empresa le pide realizar ajustes por 25 mil pesos, cuando allí no hay ningún adeudo.

Por lo anterior denunció persecución de la empresa paraestatal.

