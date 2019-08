Tezonapa se queda sin ambulancia

El municipio de Tezonapa se quedó sin la ambulancia que la administración estatal pasada había entregado a las autoridades locales; la Secretaría de Salud la habría retirado a base de presuntas mentiras.

La situación obligó al alcalde a reunirse con el delegado estatal. Fue peor que quitarle un dulce a un niño, lamentó el el alcalde Luis Arturo Sánchez García, entrevistado en esta capital, en donde se reunió con el delegado Manuel Huerta.

Expuso que dicha ambulancia sirena es necesaria para dar atención a la población en materia de salud. También hizo un llamado a la dependencia que encabeza Roberto Ramos Alor para que también haga un trabajo efectivo del combate al dengue porque están infestados de este padecimiento.

“Quiero que nos ayuden y que me devuelvan mi ambulancia porque me lo quitaron de lo más feo, fue peor que quitarle un dulce a un niño que al presidente municipal quitarle la ambulancia. Nada más me pidieron que la rotulara (no fueron por ella), me pidieron que se la trajera y se las traje”, señaló el edil.

“Sí estamos muy mal en materia de salud y es que no hay acciones para prevenir la proliferación del mosquito del dengue, la Secretaría de Salud no hace nada”, alertó.

Sostuvo que hay una comunidad que se llama El Otate, en la que tuvo chicungunya el 60 por ciento de la comunidad, han de haber sido como unos 80 casos.

Reprochó que la Secretaría de Salud mandó a fumigar una casita porque como no tienen, no mandan a fumigar, destacó.

Afirmó que su municipio sí lleva a cabo acciones preventivas como la descacharrización en los hogares, sin embargo, en las comunidades como hay muchos charcos, ahí prolifera el mosquito transmisor del dengue y la chicungunya, destacó el presidente municipal.

