Orquesta Sinfónica de Xalapa celebra su 90 Aniverario

Este día la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) cumple sus 90 años, y el día de ayer se comenzaron los festejos con un nostálgico conversatorio donde participaron el doctor, Ángel Ruiz Campos, Teresa Moreno, Jorge Vázquez Pacheco, Enrique Salmerón y el director de la OSX Lanfranco Marcelletti Jr. contando múltiples anécdotas.

Fundada el 21 de agosto de 1929 por el gobernador Adalberto Tejeda, la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) cumple 90 años de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como una de las orquestas sinfónicas más antiguas del país.

Bajo la batuta de su director, el Mtro. Lanfranco Marcelletti, este viernes la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará dos piezas del compositor austriaco Richard Strauss, por un lado será la Fanfarria para Filarmónica de Viena y la Sinfonía Alpina.

Mención aparte merece la obra Takemitsu “From me flows what you call time”, que contará con la participación invitada del Ensamble Tambuco, quienes han desarrollado un repertorio de música contemporánea de concierto donde se conjuntan el gran colorido de la percusión del mundo, junto con el idioma musical de los compositores de vanguardia.

Como motivo de aniversario estas piezas presentadas en el concierto poseen en común el tema del tiempo, tratado de diversas formas. Takemitsu trata el tiempo como un místico fluido visto desde la cultura oriental. Y en una interpretación del poema de Strauss podemos ubicar una narración de la teoría del eterno retorno, un renacimiento: el tiempo como algo cíclico.

El tiempo: ni los científicos ni los artistas llegan a un acuerdo, al final solo podemos quedarnos con la duda de lo que es. Aunque en este momento solo puede ser un motivo de celebración por los 90 años de la orquesta, la más antigua de México.

Las localidades para el concierto de aniversario 90 años de Música se pueden adquirir en las oficinas de la orquesta y en la taquilla de Tlaqná con un costo de $120, $80 y $30 para estudiantes, al presentar su credencial. Para más información sobre las actividades de la OSX, puede consultar el sitio oficial www.orquestasinfonicadexalapa.com o la página en Facebook: Orquesta Sinfónica de Xalapa.

