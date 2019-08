No habrá impunidad para quien atente contra periodistas: Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez subrayó que en el caso del periodista asesinado en Actopan, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, su gobierno está enviando un mensaje muy claro: “No va haber impunidad a quien se atreva a atentar contra los periodistas. Eso está clarísimo y lo vamos a cumplir”, sostuvo.

En entrevista en el marco del banderazo de arranque a obras de pavimentación en la colonia Adolfo López Mateos, hizo el compromiso de dar con los culpables.

Consultado sobre si hay alguna línea de investigación que apunte al Ayuntamiento de Actopan ante versiones que indican eventuales amenazas provenientes de miembros del municipio, el Mandatario expuso que eso lo tendrá que determinar la Fiscalía, “ellos son los que abren las líneas de investigación, ojalá lo hagan pronto y no se tarden”.

Destacó que en este caso su administración hará lo mismo que con el múltiple asesinato de Minatitlán, en donde ya dieron con el presunto responsable. “Aquí vamos a ir por los presuntos responsables, y quien tenga la autoría intelectual también, pero eso requiere de un proceso de investigación que tiene que sacar la Fiscalía”, comentó

Expresó su expectativa porque ya no haya más asesinatos de periodistas, pero aclaró que él no es el responsable de que estos sucedan o no. “Aquí lo que vamos a ver es que no quede impune. Porque tenemos que mandar un mensaje claro, que ya basta de estar atentando contra los periodistas”.

Señaló que hay comisiones especiales encargadas de acercarse a los familiares del periodista. Hay una Fiscalía Especial a Víctimas y también otra especializada para los casos de los periodistas. “Ellos tendrán que hacer lo que les corresponde”, indicó.

Aseguró que el gobierno cumplió su parte con respecto a lo que pidió la Comisión de Atención Periodistas (Ceapp) y será ésta a la que se tendrá que preguntar qué hizo o qué medidas tomaron, porque se trataba de un periodista amenazado, era alguien que fue baleado anteriormente.

“Para eso se hicieron tantas instancias, sino funcionan tantas instancias para ustedes, ustedes nos los tienen que expresar, o expresarlo ante la instancia correspondiente”, recomendó.

Interrogado respecto a si la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas funciona o no, respondió: “Me lo han comentado, pero son instancias de ustedes, ustedes los periodistas tendrán que buscar y que hablar, son personas las que están allí de sus medios, hablen con ellos”.

Reiteró que a él no le corresponde decidir sobre la Ceapp. “Ustedes son los que tienen la voz cantante en esto.

Yo tengo que respetar los tiempos, los reglamentos y las instancias”.

Dejó entrever que hay otro u otros periodistas amenazados en el estado, “pero no me atrevería a poderlo decirlo en público”.

