Miguel Ángel, el joven activista LGBT que soñaba con ser modelo y que fue asesinado

Miguel Ángel Medina Lara pasó de ser un niño introvertido a un chico que exploró varias facetas de su vida. “Fue femenino, masculino, una mezcla de ambos y también travesti”. Experimentó con libertad hasta llegar a una etapa que sus seres cercanos describen como “andrógina”. A sus 21 años estaba en una “transición al arte”. Fue cuando lo mataron.

El crimen ocurrió el pasado 9 de agosto en la ciudad de Acayucan, al sur de Veracruz. Miguel Ángel fue encontrado muerto dentro del panteón municipal con rastros de violencia. Lo mataron a golpes, o, como dice la activista Jazz Bustamante: “lo lapidaron”. Ella cree que es un caso que reúne las características de un crimen de odio, y que además no se trata de un hecho aislado en Veracruz.

De entre los muchos recuerdos que tiene de Miguel Ángel, Nancy -una amiga suya de la comunidad trans que habló en anonimato- destacó que le gustaba detenerse a respirar y ver mariposas amarillas, también contó que en los últimos tiempos tenía la firme convicción de hacer una carrera artística en pasarelas y en el teatro.

Alex Lara, su primo, describió la vida de Miguel Ángel como una metamorfosis en la que iba sorprendiendo a las personas que lo rodeaban. “Era un chico bien alegre, quién sabe por qué porque usualmente lo regañaban mucho, o algunas cosas no le salían tan bien como él quería, pero él era feliz en serio”.

Dudas sobre versión de la Fiscalía

La Fiscalía de Veracruz informó el 14 de agosto que detuvo a un hombre originario de Guatemala y aseguró que es “presunto integrante de la organización delictiva Mara Salvatrucha”, un nombre genérico con el que se conoce a las pandillas de Centroamérica. La institución dijo tener “pruebas fehacientes” en contra del acusado.

De acuerdo con Alex Lara, la familia de la víctima no quedó satisfecha con los resultados entregados por la Fiscalía, y en el entorno de Mike no cuadra la versión oficial con los detalles que conocían de él.

Jazz Bustamante cree que Miguel Ángel nunca se iría a un panteón a tener una cita con un integrante de una pandilla. No eran sus gustos y no era su forma de proceder. Le gustaba que los chicos disfrutaran la danza, la música y la lectura. Por su lado, Nancy sabe que a Mike no le gustaban los hombres con tatuajes y “mucho menos con barba”. El presunto asesino tiene barba y la cara cubierta de tatuajes, y la Fiscalía de Veracruz no ofreció pistas de que al detenido le gustaran esas actividades.

