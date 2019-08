El Doctor Javier Castellanos Chargoy, en comunicado personal a la opinión pública, expone que ha decidido denunciar por los antisociales de homicidio en grado de tentativa, amenazas y ultrajes a la autoridad, al señor Carlos Guraieb Argudín y expone lo siguiente.

Comunicado personal

Ante los acontecimientos que se generaron el día 26 de agosto del año en curso, en las oficinas del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en donde el señor Carlos Guraieb Argudín, me indicó que me rompería la madre y acabaría conmigo, me vi en la necesidad de denunciarlo por los antisociales de homicidio en grado de tentativa, amenazas y ultrajes a la autoridad, formándose la carpeta de investigación correspondiente.

Como el referido señor me puntualizó que acabaría con mi reputación con las publicaciones que haría en el Diario el Buen Tono que según es de su propiedad, en vista de ello, me reservo mis derechos para ejercitarlos por la vía civil correspondiente.

No omito señalar, que dado la conducta del señor Carlos Guraieb Argudín, tengo autorizadas medidas de protección, pero por cualquier cosa que me pase, lo hago responsable de atentados en contra de mi persona.

Por último, no se pasa por alto señalar, que su molestia se originó porque me excuse de seguir conociendo del expediente mercantil 1070/08, en donde se ejecutaría un remate judicial.

Por otro lado, lo que no dice el señor Guraieb, es que dos días antes, emití una decisión en donde le negué a su hermano la prescripción de esa sentencia, que contradicción, como puede ser un juez corrupto cuando tres días antes le reconoce su derecho para cobrar aproximadamente 12 millones 500 pesos.

Atentamente.

29 de agosto del 2019.

Dr. Javier Castellanos Chargoy.