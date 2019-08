Entregan la Medalla Heberto Castillo al maestro Marco Antonio Rodríguez

En reconocimiento a su sólida formación científica, amplia experiencia en la investigación y larga trayectoria en la innovación y aplicación de la tecnología al servicio de la educación pública, la LXV Legislatura del Estado entregó la medalla Heberto Castillo Martínez al maestro Marco Antonio Rodríguez Revoredo.

En sesión solemne, celebrada este viernes 23 de agosto, y con la participación de diputadas y diputados de los diversos grupos legislativos, el presidente de la Mesa Directiva, diputado José Manuel Pozos Castro, designó las comisiones de cortesía para acompañar al Recinto Oficial de Sesiones al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Edel Humberto Álvarez Peña, y al galardonado, maestro Marco Antonio Rodríguez Revoredo.

Tras los honores a la Bandera Nacional y la lectura del Acuerdo para la entrega del premio, el gobernador Cuitláhuac García entregó al maestro Rodríguez Revoredo la medalla Heberto Castillo Martínez 2019 y el diploma correspondiente, al tiempo de felicitarlo por ser el primer veracruzano al que el Congreso del Estado otorga esta distinción.

Al hacer uso de la palabra y destacar la contribución de Heberto Castillo, el Ejecutivo dijo que el pensamiento político de tan ilustre veracruzano y la puesta de la ciencia y la tecnología al servicio del pueblo partieron de la convicción de ser un ente transformador, un revolucionario para servir a los demás.

También hizo un reconocimiento a las y los integrantes de la LXV Legislatura por “provocar, con la creación de la medalla que lleva su nombre, a los conocedores de la tecnología y de la ciencia, para seguir el ejemplo de Heberto Castillo”.

En nombre del Congreso, el legislador José Manuel Pozos Castro felicitó al maestro Marco Antonio Rodríguez Revoredo, en virtud de “sus méritos acumulados a lo largo de su fructífera vida y que, al igual que el ingeniero Heberto Castillo Martínez, son un ejemplo a seguir por las futuras generaciones de Veracruz y de México”.

Para enfatizar la importancia de este premio, el Diputado destacó que Heberto Castillo fue pintor, escultor, matemático, escritor, político, diputado y senador. “Oriundo de Ixhuatlán de Madero, poseedor de una inteligencia brillante que se adelantó a su época y supo, desde muy temprano, que su camino era la libertad y no cedió jamás, en lo que consideraba su verdad”.

Pozos Castro recordó que, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Heberto Castillo Martínez siempre supo que sin unidad no hay patria, que sin democracia no hay justicia y sin legalidad no hay paz, la cual es la esencia de toda convivencia civilizada.

Dijo que el ejemplo de Heberto Castillo debe inspirar a los veracruzanos de los nuevos tiempos, ya que fue un defensor insobornable de la soberanía nacional y un batallador incansable por la justicia para los desposeídos. Además de un partidario tenaz del diálogo nacional que propició siempre consensos y acuerdos entre partes antagónicas.

Al hacer uso de la tribuna, el maestro Marco Antonio Rodríguez exhortó a las diputadas y diputados de esta LXV Legislatura a que, en el marco de sus atribuciones, hagan lo necesario para que los veracruzanos recobren el Museo de Ciencia y Tecnología (Museo Interactivo de Xalapa) y “para que se establezcan más centros de esta clase; lugares que deberían ser pequeños paraísos inspiradores del conocimiento y la creación científica, especialmente para los niños y jóvenes, donde todos podamos conocer los trabajos que les han hecho ganar premios nacionales e internacionales”.

Al Ejecutivo estatal solicitó le conceda tiempo para darle a conocer el programa ALAS, desarrollado en la Universidad Veracruzana (UV). “De contar con su apoyo, el programa sería, en poco tiempo, una aportación trascendental para el Estado, a los sistemas educativos de todo el país y de los países de habla hispana”.

Por otra parte, felicitó a las y los legisladores locales por haber tomado la decisión de agregar un nuevo símbolo a la vida cultural de Veracruz al crear el premio Heberto Castillo Martínez, a quien –consideró- un ejemplo de ser humano íntegro, luchador por cambiar el mundo injusto, convencido de que el conocimiento científico debe funcionar como instrumento para solucionar problemas humanos, para extinguir el sometimiento, la explotación y los sufrimientos que propician los mismos seres humanos.

A esta sesión solemne asistieron senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, familiares del galardonado, catedráticos, investigadores y académicos de diversas instituciones

-Breve semblanza-

El maestro Marco Antonio Rodríguez es originario del municipio de Xalapa y egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen” y de la Facultad de Pedagogía de la UV.

Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, donde obtuvo una maestría en Administración Universitaria. Es candidato a doctor en Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de contar con un diplomado en Informática en la UV.

Gracias a su formación, ha impulsado proyectos y diseños en el empleo de tecnologías, especialmente en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en la solución de problemas sociales, entre los que destaca la creación del Programa ALAS, Alfabetizar a Sordos, mismo que se desarrolla actualmente con el apoyo de la UV. Se trata de una plataforma virtual que aprovecha las ventajas de las TIC para facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura del español a los niños y jóvenes sordos, que en su gran mayoría nunca aprenderán a leer y escribir.

Este programa recibió en 2018 un reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la categoría TIC y responsabilidad social, en 2017 en el certamen INNOVATIS, organizado, entre otras entidades, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), el Centro de Investigación Especializado en el Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) federal.

Es autor y desarrollador del proyecto de creación de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, “Oficial B”, docente por el Centro DidacTIC de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigador en el Instituto de Investigaciones en Educación de la UV y en 2013 formó parte de la terna para el premio Medalla Adolfo Ruiz Cortines, que otorga anualmente el Congreso del Estado.

