Disminuye robo de identidad en el Estado: Condusef

El robo de identidad para realizar operaciones financieras fraudulentas se ha reducido ligeramente en el estado, en comparación al año pasado, derivado de las medidas de precaución que los usuarios de tarjetas implementan actualmente, señaló Rafael Trillo Gracida, subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Veracruz.

Indicó que en lo que va del 2019 se han registrado cien casos en las principales ciudades de la entidad, cinco menos que en el mismo periodo del 2018.

“El robo de identidad no ha crecido, incluso está un poco a la baja con respecto al año pasado”, reiteró.

Puntualizó que esta práctica se observa principalmente en Veracruz, Boca del Río, Medellín, Xalapa, Coatzacoalcos y Poza Rica, y se comete en préstamos personales, tarjetas de crédito y en algunos casos se observa en la compra de vehículos por un tercero.

Subrayó que actualmente el usuario trata de ser más cuidadoso, no entrega documentación a un tercero que no conoce, cuando entra a un sitio web se cuida de no aportar datos personales y, sobre todo en los créditos automotrices las financieras y las agencias ya verifican si efectivamente se trata de la persona que está realizando el trámite.

Reveló que un 90 por ciento de los casos de robo de identidad se resuelven en la Condusef, instancia que intermedia entre el usuario y el banco para demostrar que fue robada su identidad.

Paralelamente se le recomienda al usuario defraudado que levante denuncia ante la Fiscalía, de manera que lo que se tenga que perseguir se realice, e incluso el banco o financiera afectados llevan a cabo también sus denuncias correspondientes.

Recordó que el robo de identidad se comete cuando al usuario lo abordan en la vía pública y le piden datos personales, a través del internet cuando los “fishing” o pescadores roban los datos personales durante la navegación en páginas no seguras.

Por otro lado, comentó que se está dando una tendencia en la que se observa que la gente está disminuyendo el pago con tarjetas de crédito, y lo hace en cambio con tarjetas de nómina.

“El 73 por ciento de las compras que se efectúan con plástico corresponde a tarjetas de nómina, y el restante con tarjetas de crédito”.

En otras palabras, expuso, la gente prefiere pagar con su dinero y no endeudarse.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.