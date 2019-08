Detenida la entrega de apoyos del Programa de Fomento Ganadero

Integrantes de la Confederación Nacional de Porcicultores, denunciaron que a la fecha, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, no ha entregado los recursos asignados al Programa de Fomento Ganadero, que son utilizados para la adquisición de equipo que impulse la actividad ganadera, dijo su presidente José Luis Caram Inclán.

El entrevistado dijo que se desconocen las causas del retraso en la entrega de dichos apoyos al sector, cuyo monto oscila en los 500 millones de pesos.

Se desconoce si es por la falta de recursos o si existe un sub ejercicio.

“Estamos ocupados en nuestra industria y preocupados por una parte porque los programas de fomento ganadero están prácticamente detenidos, es uno de los programas donde no se han ejercido, yo no sé si están detenidos por falta de recursos, por un sub ejercicio, la realidad es que de los casi 500 millones que se tenían que aplicar para fomento ganadero, no se ha aplicado casi nada, por no decir nada, y eso nos preocupa porque no se ha visto ningún apoyo al sector, en absoluto”, comentó.

Explicó que el programa de fomento ganadero, es exclusivamente para ganado bovino a pesar de que la Cámara de Diputados, en el proyecto de egresos de la federación, consideraba a los cerdos y ovejas.

Concluyó que no se ha visto ningún apoyo por parte del gobierno federal, al sector ganadero que vive en incertidumbre por esta causa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.