Auditorías al Poder Judicial de Veracruz, solventadas en tiempo y forma

Luego de que circulara la nota en algunos medios de las observaciones emitidas por el Órgano Auditor de Fiscalización (ORFIS) al Poder Judicial de Veracruz; en entrevista al Lic. Humberto Rodríguez Losilla, Director General de administración del Consejo de la Judicatura, aclaró que “de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior del Estado se practicó una auditoría de legalidad a la cuenta pública 2018 –que abarca aspectos financieros, técnicos y de obra; y de recursos humanos- y cuyo pliego de observaciones fue notificado en el mes de agosto del presente año, habiendo al día de hoy, entregado la totalidad de la información y documentación para solventar cada una de las observaciones”.

Sostuvo que “la notificación de un pliego de observaciones es parte del proceso de fiscalización que el ORFIS realiza año con año a las instancias públicas, sin que las observaciones vertidas sean definitivas y en el caso particular que se menciona, el esquema de Asociación Público Privada es novedoso en el país y es la primera ocasión que un Tribunal Superior de Justicia lo utiliza en la mejora y dignificación de la infraestructura judicial, por lo que no nos extraña que haya dudas u observaciones que en este caso, fueron catalogadas como administrativas es decir, que no son señalamientos que hagan presumir algún perjuicio o daño a la Hacienda Pública; además de en el esquema APP, no se utilizan recursos del erario público ya que toda la obra corre por parte de la empresa asociante”.

Al respecto comentó también, que para cubrir las necesidades de infraestructura se han utilizado también recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y el Distrito Federal (FASP) lo que ha permitido la mejora de instalaciones y espacios del sistema judicial en Veracruz.

Por último, señaló “siempre hemos estado en la mejor disposición de responder, porque estamos seguros que el modelo implementado para la construcción de estos nuevos espacios, facilitará en corto tiempo el acceso a la justicia a los que menos tienen”.

